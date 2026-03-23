Стало известно, кто ведет переговоры с США от лица Ирана

JP: спикер парламента Ирана Галибаф ведет переговоры с США
Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикер парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф представляет Исламскую Республику на переговорах с США. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на израильский источник.

«Мохаммад-Багер Галибаф ведет переговоры с Соединенными Штатами», — говорится в материале.

23 марта американский лидер заявил, что Вашингтон провел хорошие и продуктивные переговоры с Тегераном. На этом фоне он приказал военным Вооруженных сил США отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Ожидается, что в это время стороны проведут новые встречи.

При этом агентство Fars со ссылкой на источник утверждает, что у Ирана в последнее время не было ни прямых контактов с США, ни через посредников. Об этом сообщил и телеканал Press TV, сославшись на свой источник.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что поступает множество противоречивых заявлений о переговорах по Ирану. По его словам, Кремль следит за развитием событий и желает скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране связали заявление США о переговорах с попыткой сбить цены на энергоносители.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!