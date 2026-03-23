Трамп обрушил цены на нефть новыми заявлениями по Ирану

Eli Hartman/Reuters

Цены на нефть упали более чем на 10% в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа об отложенных ударах по электростанциям Ирана. Об этом говорится на лондонской бирже ICE, передает РИА Новости.

Так, по данным на 14:08 цены майских фьючерсов на сорт Brent обвалилась на $15,09 и составили до $97,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $11,77 — до $86,46 за баррель.

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии «Газете.Ru» заявил, что пятидневное перемирие в войне Штатов с Ираном направлено на то, чтобы выиграть время для подготовки масштабной сухопутной операции армии Соединенных Штатов в этой стране.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.

 
