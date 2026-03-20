Лукашенко анонсировал «большую сделку» с США

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как идет подготовка «большой сделки» с США. Об этом сообщает БелТА.

«Да, действительно, американцы в ходе переговоров — третий или четвертый раунд был — они от имени [президента США Дональда] Трампа предложили заключить большую сделку, где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров», — сообщил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул важность договоренности между двумя странами, а также его личную заинтересованность в этом вопросе.

«Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю, передайте Дональду [Трампу], что я согласен, чтобы выработать эту большую сделку, подготовить», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что для американских властей в настоящее время, возможно, этот вопрос не является приоритетным, но процесс идет.

До этого Лукашенко после переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом помиловал 250 осужденных за преступления экстремистской направленности. Отмечалось, что глава Белоруссии в принятии этого решения традиционно руководствовался принципом гуманизма.

