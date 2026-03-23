Песков высказался об угрозе Трампа нанести удары по энергообъектам Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал угрозу американского лидера Дональда Трампа нанести удары по энергетическим объектам Ирана в случае его отказа открыть Ормузский пролив.

«Ситуация должна была еще вчера перейти в режим политико-дипломатического урегулирования. Это единственное, что может способствовать разрядке той катастрофической напряженности, которая сложилась в регионе», — сказал он.

До этого официальный представитель Кремля отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Иране заявили, что атакуют энергетику всего региона при аналогичных ударах США.