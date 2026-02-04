«Спина к спине»: Ушаков оценил отношения России и Китая

Ушаков: Россия и Китай действуют спина к спине и могут положиться друг на друга

Россия и Китай действуют «спина к спине» по всем ключевым вопросам и могут положиться друг на друга. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга.

«Мы оказываем друг другу поддержку по ключевым вопросам. Перед лицом внешних вызовов наши страны действуют спина к спине», — сообщил представитель Кремля.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что важной составляющей отношений РФ и КНР является диалог между партиями двух стран. Глава государства отметил, что «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая поддерживают регулярные контакты с участием не только своих центральных органов, но и региональных структур. По словам Путина, подобный подход позволяет обстоятельно обсуждать актуальные вопросы двусторонней повестки дня, обмениваться опытом в сферах партийного строительства, парламентской и законотворческой деятельности, а также реализовывать важные общественно-политические инициативы.

Ранее Путин поблагодарил Си Цзиньпина за безвизовый режим с Россией.