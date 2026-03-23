Лавров рассказал о визите премьера Индии в Россию

Лавров: Россия ждет премьера Индии Моди с визитом в 2026 году

Россия ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в 2026 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Серей Лавров в видеообращении к участникам конференции «Россия и Индия», передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что сегодня тесный диалог Москвы и Нью-Дели важен в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

В начале марта вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Индия проявляет повышенный интерес к российской нефти для ее последующей переработки.

3 марта сообщалось, что Индия может увеличить поставки энергоносителей из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

6 марта стало известно, что США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая находится в танкерах в море. Данное решение было принято для снижения давления на мировом рынке нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.