Новак рассказал об интересе Индии к российской нефти

Вице-премьер Новак заявил о повышенном интересе Индии к российской нефти
Индия проявляет повышенный интерес к российской нефти для ее последующей переработки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак Первому каналу.

«Мы видим сейчас заявления индийских политиков о том, что есть повышенный интерес в Индии к нашей нефти на переработку в текущих условиях. Ну, очевидно, что сегодня большие неопределенности, связанные с событиями на Ближнем Востоке, многое будет зависеть от того, как будут развиваться эти события», — сказал вице-премьер.

3 марта сообщалось, что Индия может увеличить поставки энергоносителей из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

3 февраля Новак заявил, что российская нефть остается востребованной на глобальном энергорынке вопреки усилению давления США на важнейших импортеров сырья.

2 февраля президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России.

Ранее в Индии высказались об отказе от российской нефти.

 
