Индия может увеличить закупки нефти у РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Индия может увеличить поставки энергоносителей из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство ANI, передает ТАСС.

Всего страна рассматривает несколько вариантов. Это связано с рисками для маршрутов доставки углеводородного сырья в Индию из стран Персидского залива через Ормузский пролив, который контролируют Иран, Оман и ОАЭ.

Осложнения с глобальными поставками могут потенциально смягчить позицию США, что предоставит индийским компаниям больше возможностей для закупок нефти из РФ. Россия может вновь стать главным источником обеспечения энергетической безопасности Индии и способствовать изменению критической ситуации с логистикой энергоносителей, пишет The Economic Times.

В начале февраля США усилили давление на Индию, добившись обязательств по сокращению, а затем и прекращению закупок российской нефти в обмен на снижение торговых пошлин.

1 марта МИД РФ заявил, что остановка судоходства в Ормузском проливе может вызвать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран пока не намерен закрывать пролив для судоходства.

