Индия может увеличить закупки нефти у РФ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

ANI: Индия рассматривает увеличение закупок нефти у России
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Индия может увеличить поставки энергоносителей из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство ANI, передает ТАСС.

Всего страна рассматривает несколько вариантов. Это связано с рисками для маршрутов доставки углеводородного сырья в Индию из стран Персидского залива через Ормузский пролив, который контролируют Иран, Оман и ОАЭ.

Осложнения с глобальными поставками могут потенциально смягчить позицию США, что предоставит индийским компаниям больше возможностей для закупок нефти из РФ. Россия может вновь стать главным источником обеспечения энергетической безопасности Индии и способствовать изменению критической ситуации с логистикой энергоносителей, пишет The Economic Times.

В начале февраля США усилили давление на Индию, добившись обязательств по сокращению, а затем и прекращению закупок российской нефти в обмен на снижение торговых пошлин.

1 марта МИД РФ заявил, что остановка судоходства в Ормузском проливе может вызвать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран пока не намерен закрывать пролив для судоходства.

Ранее экономист оценил потери США от конфликта с Ираном.

 
