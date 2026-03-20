Европейскому союзу (ЕС) стоит признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство регионального содружества и пересмотреть политику в отношении РФ. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикацию FT Energy о том, что Европе следует уже сейчас готовиться к затяжному энергетическому кризису.

«Я же говорил. Европе необходимо признать свои стратегические энергетические и геополитические ошибки, искупить вину, сменить руководство ЕС и отказаться от русофобского подхода», — отметил Дмитриев.

Представитель российского лидера Владимира Путина обратил внимание, что Европе уже давно предсказывают разрушительный энергетический кризис. По его словам, РФ необходима европейским странам для выживания.

20 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила возможность того, что странам — членам ЕС разрешат вновь закупать российский газ. Как она сказала, этого не произойдет, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов.

Ранее в США спрогнозировали «сокрушительный удар» по экономике Европы.