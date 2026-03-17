Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Замглавы МИД Ирана опроверг слухи о плохом состоянии здоровья верховного лидера

Багаи: Моджтаба Хаменеи в порядке и скоро может выступить с новым посланием
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и в скором времени может выступить с новым посланием. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи телеканалу NDTV.

«Я могу сказать вам, что с ним все в порядке», — подчеркнул замглавы МИД Ирана.

Таким образом Багаи опроверг слухи относительно состояния здоровья верховного лидера Исламской Республики.

«Вы уже слышали о его послании, и, надеюсь, очень скоро он обратится с другим посланием к общественности», — резюмировал иранский дипломат.

28 февраля новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чудом избежал трагических последствий во время ракетного удара по его резиденции в Тегеране. В момент атаки его в здании не было. За несколько минут до удара он вышел во двор комплекса. Об этом стало известно из утечки аудиозаписи выступления главы протокола верховного лидера Мазахера Хоссейни. В записи приводятся подробности атаки, в результате которой не удалось спасти несколько высокопоставленных руководителей Исламской Республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какая случайность спасла жизнь Моджтабе Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!