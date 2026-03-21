Мерц прокомментировал свои отношения с Трампом

Мерц заявил, что Трамп о нем «не совсем хорошо отзывается»

Канцлер Германии Фридрих Мерц на на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза в городе Бад-Дюркхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц заявил об охлаждении отношений между Германией и США на фоне нападения США и Израиля на Иран. Об этом сообщает ТАСС.

«Он (президент США Дональд Трамп. — «Газета.Ru») в настоящий момент не совсем хорошо обо мне отзывается», — поделился Мерц.

17 марта Мерц заявил, что Германия не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке и не собирается участвовать в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе военными средствами.

До этого Мерц также говорил, что военные действия США и Израиля против Ирана не имеют никакого отношения к НАТО. Также DPA писал, что министр Германии Борис Писториус отказался выполнять просьбу США отправить флот на операцию по разблокировке Ормузского пролива.

