Путин подписал закон об извещениях о розыске через МВД и «Госуслуги»

Президент Путин подписал указ об извещении россиян об их розыске
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об извещениях для граждан об их розыске через МВД и «Госуслуги». Указ опубликован на портале правовых актов.

Так, при поиске гражданина физические и юридические лица смогут обращаться в территориальный орган МВД, чтобы направить разыскиваемому свои данные.

После правоохранители будут через почту передавать россиянам данные о том, что их ищут. Таким образом, граждане смогут решить, предоставлять ли запрашиваемые о себе сведения.

8 марта глава государства подписал несколько указов. В их числе — ужесточающий контроль за иностранными инвестициями в стратегические отрасли, включая недропользование и производство рыбной продукции. Он вносит изменения в два ключевых федеральных закона, регулирующих участие зарубежного капитала в значимых для обороны и безопасности государства сферах. Согласно новым нормам, перечень стратегических видов деятельности существенно расширяется.

Ранее правоохранители раскрыли предварительную версию о пропаже детей в Подмосковье.

 
