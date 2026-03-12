Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Путин подписал указ об отставке первого замглавы МВД

Путин отправил в отставку первого замглавы МВД Горового
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отправил в отставку первого заместителя министра внутренних дел генерал-полковника полиции Александра Горового. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом глава государства назначил на данный пост начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенанта Андрея Курносенко.

О том, что Горовой может уйти в отставку, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала 6 марта. В минувшем году чиновнику исполнилось 65 лет. По закону это предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел для генерал-полковников полиции, писало издания. отмечая при этом, что закон также позволяет продлевать контракты в течение пяти лет.

Александр Горовой приступил к работе в органах внутренних дел МВД СССР в 1982 году — он был милиционером отделения милиции города Артемовска в Красноярском крае. В 2005 году он возглавил ГУВД по Красноярскому краю. В марте 2011-го Горового назначили начальником ГУ МВД по Ставропольскому краю, однако уже в июне он занял должность первого замминистра внутренних дел. В министерстве он курировал охрану общественного порядка, вопросы миграции и безопасность массовых мероприятий.

Ранее Путин провел кадровые изменения в Совете безопасности РФ.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!