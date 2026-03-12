Путин подписал указ об отставке первого замглавы МВД

Президент России Владимир Путин отправил в отставку первого заместителя министра внутренних дел генерал-полковника полиции Александра Горового. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом глава государства назначил на данный пост начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенанта Андрея Курносенко.

О том, что Горовой может уйти в отставку, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала 6 марта. В минувшем году чиновнику исполнилось 65 лет. По закону это предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел для генерал-полковников полиции, писало издания. отмечая при этом, что закон также позволяет продлевать контракты в течение пяти лет.

Александр Горовой приступил к работе в органах внутренних дел МВД СССР в 1982 году — он был милиционером отделения милиции города Артемовска в Красноярском крае. В 2005 году он возглавил ГУВД по Красноярскому краю. В марте 2011-го Горового назначили начальником ГУ МВД по Ставропольскому краю, однако уже в июне он занял должность первого замминистра внутренних дел. В министерстве он курировал охрану общественного порядка, вопросы миграции и безопасность массовых мероприятий.

Ранее Путин провел кадровые изменения в Совете безопасности РФ.