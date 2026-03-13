Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Европарламенте осудили угрозы Зеленского в адрес Орбана

Депутат ЕП Ласло назвал лжецом Зеленского, пригрозившего Орбану
Global Look Press/Reuters

Член Европейского парламента (ЕП) Андраш Ласло в своем аккаунте в социальной сети X раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Зеленский — лжец, пытающийся вмешаться в наши выборы. Мы этого не потерпим», — написал депутат.

Он обратил внимание, что Венгрия заблокировала выделение крупного кредита Украине после того, как та остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

В начале марта Зеленский принялся открыто угрожать Орбану на фоне решения Венгрии заблокировать выделение Европейским союзом (ЕС) кредита Украине в размере €90 млрд. В частности, глава государства предупредил, что сообщит адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Позднее с угрозой в адрес председателя правительства Венгрии выступил экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко. Он заявил, что украинские спецслужбы знают не только адрес Орбана, но и места, где он гуляет и пьет пиво.

Ранее Зеленского заподозрили в желании прийти к власти в Венгрии.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!