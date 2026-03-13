В Европарламенте осудили угрозы Зеленского в адрес Орбана

Член Европейского парламента (ЕП) Андраш Ласло в своем аккаунте в социальной сети X раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Зеленский — лжец, пытающийся вмешаться в наши выборы. Мы этого не потерпим», — написал депутат.

Он обратил внимание, что Венгрия заблокировала выделение крупного кредита Украине после того, как та остановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

В начале марта Зеленский принялся открыто угрожать Орбану на фоне решения Венгрии заблокировать выделение Европейским союзом (ЕС) кредита Украине в размере €90 млрд. В частности, глава государства предупредил, что сообщит адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Позднее с угрозой в адрес председателя правительства Венгрии выступил экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко. Он заявил, что украинские спецслужбы знают не только адрес Орбана, но и места, где он гуляет и пьет пиво.

Ранее Зеленского заподозрили в желании прийти к власти в Венгрии.