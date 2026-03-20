Куба не рассматривает смещение президента Мигеля Диаса-Канеля, «дружественный захват» и смену политического строя для «умиротворения» Соединенных Штатов. Об этом Bloomberg рассказал постпред республики в ООН Эрнесто Соберон Гусман.

Дипломат подчеркнул, что Куба не пойдет на это условие сделки с США даже несмотря на нефтяную блокаду, устроенную Штатами. Дипломат подчеркнул, что переговоры между странами должны основываться на взаимном уважении. Однако в случае, если президент Дональд Трамп воплотит в жизнь свои угрозы, Гавана будет «яростно сопротивляться».

«Если кто-то попытается вторгнуться на Кубу или если кто-то попытается совершить агрессию против Кубы, он столкнется со всем народом: 10 млн человек, которые готовы защищать наш суверенитет, нашу независимость, не считаясь с ценой. <...> Я уже сбился со счета, сколько президентов США пытались сменить правительство на Кубе. А мы все еще здесь», — сказал Гусман.

До этого о контактах России и Кубы рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля сообщил, что Москва находится в постоянном диалоге с руководством Кубы и обсуждает, как помочь острову во время давления со стороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что на Кубе начнут преподавать русский как первый иностранный.