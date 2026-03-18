США и Израиль атаковали нефтяные объекты на юге Ирана

Tasnim: США и Израиль атаковали объекты нефтяной промышленности на юге Ирана

Израиль и США атаковали объекты нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Часть объектов нефтяной промышленности были атакованы американо-сионистским врагом около часа назад», — говорится в публикации.

Других деталей происшествия агентство не раскрыло.

18 марта военный эксперт Олег Шаландин заявил, что США и Израиль «увязли» в Иране, поскольку неверно спланировали военную операцию.

До этого американское издание The Washington Post (WP), цитируя телеграмму посольства США в Иерусалиме, сообщило, что, по мнению израильских властей, Иран готов сражаться до конца даже после того как не стало верховного лидера Али Хаменеи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Тегеран наносит ответные удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили, что США предлагали Ирану бесплатный уран, но Тегеран отказался.