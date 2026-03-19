Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать «Южный Парс»

Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не знал о планах Израиля атаковать нефтяное месторождение «Южный Парс». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, Катар никак не был причастен к атаке по месторождению.

«Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар <...> не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет», — поделился Трамп.

Он добавил, что Израиль больше не будет атаковать «Южный Парс», однако Вашингтон может сделать это самостоятельно в случае атаки Ирана по Катару. В таком случае Соединенные Штаты «с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение «Южный Парс» с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал».

Накануне иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщала, что Ирана намерен в скором времени атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

IRIB назвала следующие объекты: перерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии, газовое месторождение в ОАЭ Аль-Хосн, нефтехимический комплекс Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, нефтехимический комплекс связанной с Chevron компании Mesaieed Holding в Катаре, перерабатывающий завод Рас-Лаффан в Катаре.

Как заявила телерадиокомпания, данные объекты стали «прямыми и законными целями» и «в предстоящие часы» они «будут атакованы».

18 марта был нанесен удар по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.

9 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега провели телефонный разговор, обсудив текущую ситуацию в мире. В том числе главы государств обменялись мнениями по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий предположил, что Трамп во время беседы мог попросить Путина не вступать в конфликт в Иране.

Ранее в США захотели, чтобы союзники активизировали действия по Ормузскому проливу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
