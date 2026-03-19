Трамп заявил, что США не знали о планах Израиля атаковать «Южный Парс»

Трамп: Израиль больше не будет атаковать месторождение «Южный Парс»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не знал о планах Израиля атаковать нефтяное месторождение «Южный Парс». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, Катар никак не был причастен к атаке по месторождению.

«Соединенные Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар <...> не имел ни малейшего представления о том, что она произойдет», — поделился Трамп.

Он добавил, что Израиль больше не будет атаковать «Южный Парс», однако Вашингтон может сделать это самостоятельно в случае атаки Ирана по Катару. В таком случае Соединенные Штаты «с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат все месторождение «Южный Парс» с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал».

Накануне иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщала, что Ирана намерен в скором времени атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

IRIB назвала следующие объекты: перерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии, газовое месторождение в ОАЭ Аль-Хосн, нефтехимический комплекс Аль-Джубейль в Саудовской Аравии, нефтехимический комплекс связанной с Chevron компании Mesaieed Holding в Катаре, перерабатывающий завод Рас-Лаффан в Катаре.

Как заявила телерадиокомпания, данные объекты стали «прямыми и законными целями» и «в предстоящие часы» они «будут атакованы».

18 марта был нанесен удар по объектам нефтяной промышленности месторождения «Южный Парс» и района Ассалуйе на юге Ирана.

