Эксперт раскрыл выгоду США от удара по СПГ-заводу в Катаре

Ракетный удар по крупнейшему в мире СПГ-заводу в Катаре будет иметь долгосрочные последствия для Европы, которая столкнется с крупными проблемами при подготовке к отопительному сезону. Однако эта атака сыграла на руку США как экспортеру газа, поэтому американский лидер Дональд Трамп ее не предотвратил, заявил в беседе с газетой «Взгляд» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ударить по заводу СПГ в Катаре Тегеран спровоцировали атаки Израиля на газовое месторождение Южный Парс в Иране – по мнению специалиста, президент США Дональд Трамп знал об этом, но предпочел не предотвращать атаку. Делая вид, что американская администрация не поддерживает удары по энергоинфраструктуре, он при этом выигрывает от скачков цен на газ, так как США является экспортером СПГ. Более того, в ближайшее время Вашингтон планирует достроить заводы по сжижению газа на 110-112 млн тонн.

«Сейчас поразительным образом выпадает Катар, который ровно столько и производит», – подчеркнул эксперт.

Сокращение катарского газа взвинтит цены на глобальном рынке, высокие котировки сохранятся в течение всего года. Юшков напомнил, что за 2025 год Доха экспортировала 110 млн тонн СПГ, однако после блокировки Ормузского пролива она приостановила добычу и сжижение газа, а также отложила новый проект производства СПГ минимум до 2027 года. Удар по СПГ-заводу в Катаре усугубит эту ситуацию.

«Не совсем понятно, какие повреждения в результате удара получил СПГ-завод. По некоторым данным, на объекте возникли пожары», — отметил эксперт, добавив, что даже обычные поломки требуют месяцы на восстановление, поэтому о быстром решении вопроса речи не идет.

По его мнению, все это создает на газовом рынке «идеальный шторм», который принесет Европе массу проблем, особенно с учетом запрета на поставки российского СПГ с 2027 года.

«Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 29%. Отопительный сезон закончится к концу марта. Необходимо будет начать закачивать газ в хранилища для подготовки к следующей зиме», – заключил специалист.

Напомним, накануне государственная нефтегазовая компания Катара — Qatar Energy — заявила, что предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод, был нанесен значительный ущерб из-за ракетных ударов. Днем 18 марта Иран предупредил, что в скором времени будет атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

