Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности Евросоюза

Европейский союз (ЕС) должен напористо демонстрировать свою силу, в том числе военными методами. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Европа должна быть способна проецировать силу: сдерживать, противодействовать и увеличивать наше влияние. <...> Это должно быть мышлением по умолчанию: от обороны до данных, от промышленности до инфраструктуры, от технологий до торговли», — сказала она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что вопросы «безопасности» будут лежать в основе всей деятельности в ЕС.

До этого издание Politico сообщило о том, что фон дер Ляйен в ЕС раскритиковали за превышение полномочий в первые дни конфликта США, Израиля и Ирана. Утверждается, что обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к новому конфликту между фон дер Ляйен и руководителем евродипломатии Каей Каллас. Кроме того, издание отмечало, что европейские чиновники опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к притоку в европейские страны большого числа мигрантов.

