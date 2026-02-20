Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

В ЕК потребовали в 50 раз нарастить производство оружия

Еврокомиссар Кубилюс: ЕК требует нарастить производство оружия в 50 раз
Stoyan Yotov/Shutterstock/FOTODOM

Европейская комиссия (ЕК) требует от европейских предприятий нарастить производство оружия в 50 раз. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в ходе выступления на оборонном форуме в Мадриде, передает ТАСС.

По его словам, подобных показателей якобы уже достигла Украина.

«Европейские амбиции должны быть такими же. Новые заводы должны быть построены, должно использоваться новейшее оборудование, должны быть привлечены квалифицированные рабочие», — сказал еврокомиссар.

Кубилюс добавил, что для достижения этой цели странам-членам Евросоюза нужно предоставить гарантии долгосрочного и стабильного спроса на оружие для промышленности. Еврокомиссар утверждает, что подобные меры необходимы «для мира в Европе».

В январе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что участники саммита Евросоюза постановили приступить к закупкам вооружений и военной техники, пригодных для боевых действий в Арктике, включая ледоколы. По ее словам, объединение серьезно недоинвестировало в безопасность региона, что будет исправлено путем использования европейских оборонных фондов.

Ранее экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы выпускать оружие вместо ненужных машин.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!