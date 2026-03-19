Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Европарламенте рассказали, из какой страны хотят сделать вторую Украину

Депутат ЕП Фрелих: ЕС хочет превратить Грузию во вторую Украину
Yves Herman/Reuters

Евросоюз хочет превратить Грузию во «вторую Украину» и поэтому «провоцирует» в стране насильственные протесты, напоминающие Евромайдан. Об этом в соцсети X написал депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Томаш Фрелих.

Он отметил, что в Грузии, где живет чуть меньше четырех миллионов человек, насчитывается около 30 тысяч неправительственных организаций, которые нужны, чтобы сменить власть в стране.

«ЕС хочет превратить Грузию во вторую Украину. Так как Тбилиси придерживается консервативных ценностей и не желает конфронтации с Россией, ЕС пытается поменять власть с помощью неправительственных организаций. <…> Они провоцируют насильственные протесты, напоминающие кровавый Евромайдан на Украине. Между тем, Грузия процветает, демонстрируя темпы экономического роста, от которых можно только мечтать. ЕС снова играет с огнем», — отметил он.

В марте ЕС приостановил безвизовый режим для части грузинских дипломатов и чиновников. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС сделал этот из-за «отката страны от демократических принципов и подавления протестов». В феврале президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что ЕС должен смириться с независимой политикой страны.

Также в феврале председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили отметил, что если бы у ЕС была такая возможность, союз ввел бы в Грузию танки, чтобы «насадить демократию».

Ранее в США назвали Грузию «ненадежным партнером».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!