Евросоюз хочет превратить Грузию во «вторую Украину» и поэтому «провоцирует» в стране насильственные протесты, напоминающие Евромайдан. Об этом в соцсети X написал депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Томаш Фрелих.

Он отметил, что в Грузии, где живет чуть меньше четырех миллионов человек, насчитывается около 30 тысяч неправительственных организаций, которые нужны, чтобы сменить власть в стране.

«ЕС хочет превратить Грузию во вторую Украину. Так как Тбилиси придерживается консервативных ценностей и не желает конфронтации с Россией, ЕС пытается поменять власть с помощью неправительственных организаций. <…> Они провоцируют насильственные протесты, напоминающие кровавый Евромайдан на Украине. Между тем, Грузия процветает, демонстрируя темпы экономического роста, от которых можно только мечтать. ЕС снова играет с огнем», — отметил он.

В марте ЕС приостановил безвизовый режим для части грузинских дипломатов и чиновников. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС сделал этот из-за «отката страны от демократических принципов и подавления протестов». В феврале президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что ЕС должен смириться с независимой политикой страны.

Также в феврале председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили отметил, что если бы у ЕС была такая возможность, союз ввел бы в Грузию танки, чтобы «насадить демократию».

Ранее в США назвали Грузию «ненадежным партнером».