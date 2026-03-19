В США назвали Грузию «ненадежным партнером»

Конгрессмен Уилсон: Грузия превратилась в инструмент китайского влияния
Irakli Gedenidze/Reuters

Власти Грузии и правящая партия страны «Грузинская мечта» превратили государство в «ненадежного» и «рискованного» партнера, что может вынудить США принять против Тбилиси «дополнительные меры». Об этом в соцсети X написал член Палаты представителей США Джо Уилсон.

«К сожалению, преступный режим «Грузинской мечты» превратил Грузию в ненадежного и крайне рискованного партнера. «Грузинская мечта» превратила страну в инструмент китайского влияния. Если «Грузинская мечта» не изменит курс, потребуется принятие дополнительных мер», — отметил он.

Уилсон прокомментировал новость о том, что США включили Грузию в программу визовых залогов, и теперь грузинским гражданам для получения краткосрочной американской визы для деловых или туристических поездок придется вносить гарантийный залог в размере от 5 до 15 тысяч долларов США. Залог вернут получателям виз после того, как они вернутся на родину. Правила начнут действовать уже со 2 апреля 2026 года.

В марте глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС приостановил безвизовый режим для части грузинских дипломатов и чиновников из-за «отката страны от демократических принципов и подавления протестов». В феврале президент республики Михаил Кавелашвили заявил, что ЕС должен смериться с независимой политикой Грузии.

Также в феврале 2026 года председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что если бы у ЕС была возможность, то он бы ввел в Грузию танки, чтобы «насадить демократию». А в конце 2025 года года генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул, что Грузия не даст никому «растоптать независимость».

Ранее в Тбилиси назвали Грузию «соосновательницей Европы».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!