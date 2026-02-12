Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Тбилиси увидели готовность ЕС «насадить танками» демократию в Грузии

Депутат Папуашвили: ЕС до сих пор хочет поставить в Грузии лояльные власти
РИА Новости

Будь у Европейского союза (ЕС) возможность, он бы ввел в Грузию танки, чтобы «насадить демократию». Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Уже несколько лет (ЕС. — «Газета.Ru») ведет без остановки атаки на народ Грузии с целью привести к власти в нашей стране марионеточный режим. <...> Атакуют политически и экономически, атакуют систему безопасности. Все это оркестрировано из центра Европы», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что Грузия является лидером в развитии экономики и укреплении государственных институтов, опережая многие страны Евросоюза.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Ранее Грузия обвинила Запад в двойных стандартах из-за намерения говорить с Россией.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!