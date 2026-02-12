Депутат Папуашвили: ЕС до сих пор хочет поставить в Грузии лояльные власти

Будь у Европейского союза (ЕС) возможность, он бы ввел в Грузию танки, чтобы «насадить демократию». Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Уже несколько лет (ЕС. — «Газета.Ru») ведет без остановки атаки на народ Грузии с целью привести к власти в нашей стране марионеточный режим. <...> Атакуют политически и экономически, атакуют систему безопасности. Все это оркестрировано из центра Европы», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что Грузия является лидером в развитии экономики и укреплении государственных институтов, опережая многие страны Евросоюза.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в ЕС, республика значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

Ранее Грузия обвинила Запад в двойных стандартах из-за намерения говорить с Россией.