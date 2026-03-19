В ЕС назвали необъятным документ, который могут принять на саммите лидеров

Итоговый документ, который может быть принят в рамках саммита лидеров стран — членов Европейского союза (ЕС), является «необъятным». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Последний проект заявлений по итогам саммита <...> насчитывает 24 страницы и содержит 70 пунктов, разбитых на восемь разделов», — отмечается в публикации.

Очередной саммит ЕС проходит в Брюсселе с 19 по 20 марта. По словам авторов статьи, он может стать одним из самых насыщенных за последнее время.

18 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ходе саммита ЕС не поддержит заключения, которые будут касаться Украины, из-за отсутствия пункта о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Как он сказал, Братислава просила Брюссель внести в итоговый документ положения, в которых бы шла речь о «Дружбе». Однако в ЕС отказались пойти навстречу Словакии.

Украина в январе остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии, объяснив свое решение повреждением трубопровода. В Братиславе не поверили Киеву, связав его отказ продолжать прокачку с политическим шантажом.

Ранее в ЕС зашли в тупик по согласованию кредита Украине.