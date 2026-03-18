В Словакии отказались поддержать заключения саммита ЕС об Украине из-за «Дружбы»

Фицо: Словакия на саммите ЕС не поддержит пункты об Украине из-за «Дружбы»

Словакия в ходе запланированного на 19 марта саммита Европейского союза (ЕС) не поддержит заключения, которые будут касаться Украины, из-за отсутствия пункта о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Глава правительства провел встречу с членами парламентского комитета по европейским делам. В ходе заседания он рассказал, что Братислава просила Брюссель внести в заключения по украинскому конфликту пункты, в которых бы шла речь о «Дружбе». Однако в ЕС отказались пойти навстречу Словакии, подчеркнул Фицо.

«Могу тут заявить, что я не буду голосовать за заключения, которые будут касаться Украины», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что отношения Киева и Братиславы не могут носить односторонний характер.

Украина в январе текущего года остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии. В Киеве это решение объяснили повреждением трубопровода. Однако в Братиславе убеждены, что объект находится в рабочем состоянии, а отказ возобновить прокачку — это политический шантаж, на который украинские власти пошли в попытке ускорить принятие страны в ЕС.

Ранее в Словакии выразили готовность вместе с Венгрией блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.