Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Словакии отказались поддержать заключения саммита ЕС об Украине из-за «Дружбы»

Фицо: Словакия на саммите ЕС не поддержит пункты об Украине из-за «Дружбы»
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Словакия в ходе запланированного на 19 марта саммита Европейского союза (ЕС) не поддержит заключения, которые будут касаться Украины, из-за отсутствия пункта о ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Глава правительства провел встречу с членами парламентского комитета по европейским делам. В ходе заседания он рассказал, что Братислава просила Брюссель внести в заключения по украинскому конфликту пункты, в которых бы шла речь о «Дружбе». Однако в ЕС отказались пойти навстречу Словакии, подчеркнул Фицо.

«Могу тут заявить, что я не буду голосовать за заключения, которые будут касаться Украины», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что отношения Киева и Братиславы не могут носить односторонний характер.

Украина в январе текущего года остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии. В Киеве это решение объяснили повреждением трубопровода. Однако в Братиславе убеждены, что объект находится в рабочем состоянии, а отказ возобновить прокачку — это политический шантаж, на который украинские власти пошли в попытке ускорить принятие страны в ЕС.

Ранее в Словакии выразили готовность вместе с Венгрией блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!