Большинство украинцев выступили против проведения выборов во время конфликта

КМИС: лишь 12% украинцев поддержали проведение выборов до окончания конфликта
Только 12% украинцев считают, что выборы в стране нужно провести до завершения боевых действий. Об этом сообщает исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

13% респондентов отметили, что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности. А 69% украинцев считает, что выборы должны быть проведены только после окончательного мирного соглашения и полного завершения конфликта. При этом число последних с декабря 2025 года по март 2026 года выросло с 59% до 69%.

В январе 64% украинцев назвали выборы после заключения перемирия «необходимой уступкой».

16 марта КМИС сообщил, что 61% украинцев при определенных условиях поддержали бы проведение референдума по мирному соглашению с Россией, которое бы включало «неопределенные территориальные уступки». Также в марте КМИС писал, что 70% украинцев не верят в то, что текущие переговоры по Украине могут привести к длительному миру в стране.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине состоятся после окончания конфликта.

 
