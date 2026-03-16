Стало известно, сколько украинцев поддерживают референдум о мире с Россией

Более 60% украинцев поддержали проведение референдума по соглашению с Россией, которое включало бы «неопределенные территориальные уступки». Об этом сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Опрос показал, что если подчеркнуть преимущества мирного соглашения для Украины (а именно, членство в ЕС в 2027 году, гарантии безопасности и экономическое восстановление страны) и «невольно» упоминать «неопределенные территориальные компромиссы», то 61% респондентов проголосовали бы «за» участие в таком референдуме, а 10% – против (остальные – не определились). Из тех, кто пришел бы голосовать, 85% поддержали бы мирное соглашение, а 14% – нет.

Без уточнений идею референдума по мирному соглашению поддерживают только 50% респондентов – причем их число по сравнению с январем 2026 года уменьшилось на 5%. Также с 32% до 40% выросло число тех, кто выступает против.

«31% респондентов ответили, что они бы точно приняли участие в референдуме в случае его проведения. Еще 33% ответили, что скорее примут участие. То есть, в общей сложности 64% выражают готовность проголосовать, хотя из них только половина твердо собираются это делать. Треть респондентов (30%) отметили, что скорее или точно не примут участие в голосовании», — сказано в исследовании.

В марте КМИС сообщал, что 70% украинцев не верят в то, что текущие переговоры приведут к длительному миру. Также в том опросе 57% украинцев исключили вывод ВСУ с территории Донбасса. Также в январе 64% украинцев назвали выборы после заключения перемирия необходимой уступкой.

