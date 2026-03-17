На Украине спрогнозировали «большую проблему» для ВСУ

Эксперт Кирический: дефицит ракет к Patriot станет для Киева большой проблемой
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Нехватка ракет для систем Patriot может стать для Украины «большой проблемой». Об этом «РБК-Украина» рассказал эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

«Если говорить о краткосрочной перспективе, то довольно быстро мы можем столкнуться с тем, что нам будут нужны ракеты к Patriot, а мы нигде не найдем даже 30, потому что их, возможно, не будет ни у Европы, ни у США. И это будет большая проблема», — отметил он.

Киричевский также отметил, что Россия «успевают сделать больше баллистических ракет, чем американцы в теории способны изготовить ракет к Patriot».

При этом эксперт выразил надежду на то, что «какой-то асимметричный выход к этой осени будет найден».

До этого аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков рассказывал The Times, что при текущих темпах производства американскому оборонному предприятию Lockheed Martin потребуется более двух лет, чтобы произвести столько ракет Patriot, сколько было выпущено США за первые два дня войны с Ираном.

Также 12 марта издание Politico написало, что в Европе опасаются, что поставки американского оружия на Украину могут остановиться из-за того, что США быстро расходуют боеприпасы в конфликте против Ирана. Также газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО быстро расходуются на Ближнем Востоке.

Ранее на Украине рассказали, зачем Киеву отправлять помощь на Ближний Восток.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
