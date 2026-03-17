Востоковед объяснил, почему не стоит гадать о судьбе Нетаньяху

Политолог, востоковед Дмитрий Бридже в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слухи о том, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже нет в живых. По его словам, даже если допустить, что политик действительно был ликвидирован, это не означало бы автоматический обвал израильской государственности.

«В вопросах безопасности Израиль давно опирается не только на фигуру премьера, но и на устойчивую связку армии, спецслужб, кабинета безопасности и бюрократического аппарата, это означает, что даже исчезновение Нетаньяху не отменило бы автоматически ни военную линию на жесткий курс в отношении Ирана, Хезболлы или Газы», — указал эксперт.

Более того, конфликт с Ираном поддерживается значительной частью израильского общества, добавил он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по офису израильского премьера. Отмечалось, что судьба Нетаньяху неизвестна.

17 марта иранский телеканал SNN сообщил, что ракеты КСИР упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху в Иерусалиме.

Ранее политолог указал на признаки, свидетельствующие, что Нетаньяху жив.