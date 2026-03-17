Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Востоковед объяснил, почему не стоит гадать о судьбе Нетаньяху

Востоковед Бридже: воинственная риторика Израиля не зависит от Нетаньяху
Jack Guez/Reuters

Политолог, востоковед Дмитрий Бридже в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слухи о том, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже нет в живых. По его словам, даже если допустить, что политик действительно был ликвидирован, это не означало бы автоматический обвал израильской государственности.

«В вопросах безопасности Израиль давно опирается не только на фигуру премьера, но и на устойчивую связку армии, спецслужб, кабинета безопасности и бюрократического аппарата, это означает, что даже исчезновение Нетаньяху не отменило бы автоматически ни военную линию на жесткий курс в отношении Ирана, Хезболлы или Газы», — указал эксперт.

Более того, конфликт с Ираном поддерживается значительной частью израильского общества, добавил он.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по офису израильского премьера. Отмечалось, что судьба Нетаньяху неизвестна.

17 марта иранский телеканал SNN сообщил, что ракеты КСИР упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху в Иерусалиме.

Ранее политолог указал на признаки, свидетельствующие, что Нетаньяху жив.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!