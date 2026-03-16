Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог указал на признаки, свидетельствующие, что Нетаньяху жив

Julia Nikhinson/AP

Несмотря на слухи о том, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже нет в живых, существует достаточно признаков, указывающих, что с политиком все в порядке. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил политолог-востоковед Александр Каргин.

Эксперт обратил внимание на видеоролик, в котором Нетаньяху в одной из кофеен выступил с благодарностью соотечественникам за «стойкость в военное время». По мнению Каргина, видеозапись вполне заслуживает доверия.

«Параллельно с видеопосланием премьер-министра из кофейни опубликован еще и второй ролик о том, как снимался первый. Там видны лица оператора, девушки-бариста и других окружающих людей. Утверждать что-то сложно, но с большой вероятностью из этого следует, что Нетаньяху жив», — сказал политолог.

Кроме того, по его словам, если бы исход был неблагополучный, израильские СМИ начали бы это активно муссировать, но пока они молчат.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по офису израильского премьера. Отмечалось, что судьба Нетаньяху неизвестна.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
