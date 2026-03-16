Политолог указал на признаки, свидетельствующие, что Нетаньяху жив

Несмотря на слухи о том, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже нет в живых, существует достаточно признаков, указывающих, что с политиком все в порядке. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил политолог-востоковед Александр Каргин.

Эксперт обратил внимание на видеоролик, в котором Нетаньяху в одной из кофеен выступил с благодарностью соотечественникам за «стойкость в военное время». По мнению Каргина, видеозапись вполне заслуживает доверия.

«Параллельно с видеопосланием премьер-министра из кофейни опубликован еще и второй ролик о том, как снимался первый. Там видны лица оператора, девушки-бариста и других окружающих людей. Утверждать что-то сложно, но с большой вероятностью из этого следует, что Нетаньяху жив», — сказал политолог.

Кроме того, по его словам, если бы исход был неблагополучный, израильские СМИ начали бы это активно муссировать, но пока они молчат.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Глава Белого дома Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по офису израильского премьера. Отмечалось, что судьба Нетаньяху неизвестна.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа.