СМИ сообщили о возможной уступке Ирана

Иран мог разрешить проход отдельных судов через Ормузский пролив, чтобы открыть доступ к небольшому объему нефти и помочь сдержать рост мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Со ссылкой на данные системы отслеживания судов MarineTraffic, издание пишет, что танкер Karachi, перевозящий сырую нефть под пакистанским флагом, в воскресенье прошел через Ормузский пролив, передав при этом свое местоположение по радиоканалу. Таким образом, он «стал первым неиранским судном, совершившим подобное», подчеркивает WSJ.

Морские аналитики считают, что это может свидетельствовать о том, что Иран пропускает некоторые неиранские нефтяные грузы по «согласованным безопасным маршрутам».

«Он прошел через иранские воды, а не через международные, что может свидетельствовать о том, что он получил разрешение на транзит от иранского режима. На это следует обратить внимание в будущем», — отметила старший аналитик-исследователь организации «Вместе против ядерного Ирана» Джемима Шелли.

По ее словам, до сих пор большинство судов, которые проходили через пролив, принадлежали в основном иранскому «теневому флоту». Однако теперь есть предположения о том, что Тегеран начинает разрешать проход и другим танкерам. Однако пока неясно, какие именно суда смогут пройти через транзит, отметила она.

16 марта глава МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что суда ряда стран с разрешения Тегерана прошли через Ормузский пролив. Посол Ирана в России Казем Джалали рассказывал, что в проливе сейчас действует военное положение, чтобы США не снабжали свои базы. Также он отмечал, что Иран контролирует движение судов через пролив.

Кроме того, председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что сейчас пролив закрыт, и он «больше не сможет быть таким, как раньше».

Ранее в Госдуме рассказали, к чему привел Европу конфликт в Иране.