Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В окружении Трампа начали испытывать «раскаяние покупателя» из-за Ирана

WANA/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп столкнулся с риском затягивания конфликта с Ираном из-за «ловушки эскалации», в рамках которой демонстрация силы требует нанесения все большего количества ударов. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

В статье утверждается, что некоторые люди из окружения американского лидера начали испытывать «раскаяние покупателя». Они опасаются, что начало военной операции против Исламской Республики было ошибкой. Как сказал один из источников, хозяин Белого дома «сильно переоценил свои возможности свергнуть режим без ввода сухопутных войск».

По данным журналистов, Трамп перед нападением на Иран пребывал в состоянии эйфории, вызванной быстрыми ударами по Исламской Республике в 2025 году и успешным похищением президента Венесуэлы. Но теперь президент США оказался в ситуации, из которой нельзя просто так выйти.

Авторы материала подчеркнули, что стиль управления действующего американского лидера основан на интуиции и импровизации. При этом ответ Ирана на нападение, включая ограничение использования Ормузского пролива, заставил Трампа «еще больше окопаться».

9 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Соединенных Штатов. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Главы государств обсудили текущую ситуацию в мире, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Как предположил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, хозяин Белого дома мог попросить российского лидера не вступать в конфликт в Иране.

Ранее в РФ заявили о готовности выступить посредником между США и Ираном.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!