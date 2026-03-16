В окружении Трампа начали испытывать «раскаяние покупателя» из-за Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп столкнулся с риском затягивания конфликта с Ираном из-за «ловушки эскалации», в рамках которой демонстрация силы требует нанесения все большего количества ударов. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

В статье утверждается, что некоторые люди из окружения американского лидера начали испытывать «раскаяние покупателя». Они опасаются, что начало военной операции против Исламской Республики было ошибкой. Как сказал один из источников, хозяин Белого дома «сильно переоценил свои возможности свергнуть режим без ввода сухопутных войск».

По данным журналистов, Трамп перед нападением на Иран пребывал в состоянии эйфории, вызванной быстрыми ударами по Исламской Республике в 2025 году и успешным похищением президента Венесуэлы. Но теперь президент США оказался в ситуации, из которой нельзя просто так выйти.

Авторы материала подчеркнули, что стиль управления действующего американского лидера основан на интуиции и импровизации. При этом ответ Ирана на нападение, включая ограничение использования Ормузского пролива, заставил Трампа «еще больше окопаться».

9 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Соединенных Штатов. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Главы государств обсудили текущую ситуацию в мире, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Как предположил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, хозяин Белого дома мог попросить российского лидера не вступать в конфликт в Иране.

Ранее в РФ заявили о готовности выступить посредником между США и Ираном.