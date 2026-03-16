В Финляндии согласились с Трампом, что с Путиным легче договориться, чем с Зеленским

Политик Мема: Трамп прав, что с Путиным договариваться проще, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп был прав, когда заявлял, что вести переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным проще, чем с главой Украины Владимиром. Об этом в соцсети X заявил финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик прокомментировал атаки БПЛА на Москву. Он отметил, что в украинских атаках нет никакой стратегии, только эскалация.

«Зеленский продолжает направлять беспилотники на Москву. Трамп прав, когда говорит, что проще вести переговоры с президентом Путиным, чем с Зеленским», — написал Мема.

Утром 16 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние двое суток сбили около 250 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к городу.

До этого SHOT выяснил, что украинские военные три дня подряд пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе FP-1. По информации журналистов, беспилотники длиной 3,5 метра способны нести на себе до 50 килограммов взрывчатки и пролетать до 1200 километров. Источник утверждает, что БПЛА в сторону Москвы запускаются из трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой.