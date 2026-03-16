Эксперт оценил роль России в конфликте на Ближнем Востоке

Политолог Бобров: если РФ займет сторону Ирана, операция США обречена на провал
Президент США Дональд Трамп прекрасно понимает, что если Россия полностью встанет на сторону Ирана, операция Вашингтона на Ближнем Востоке будет обречена на провал. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.

При этом в запасе главы Белого дома есть «ловкая комбинация», учитывая, что ситуация зеркально отображает происходящее на Украине, считает эксперт.

«И поэтому я полагаю, что идея Дональда Трампа заключается в следующем: он пытается Россию перетянуть в качестве такого посредника, чтобы мы не оказывали очень большую поддержку Ирану. Поскольку понятно, что если Россия будет полностью поддерживать Иран, то тогда шанс на то, что Штатам удастся достигнуть необходимого, будет практически равен нулю», — сказал Бобров.

9 марта Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор длился около часа.

Как пишет немецкое издание Berliner Zeitung, Трамп во время разговора с Путиным, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран.

Ранее Трамп призвал ряд стран присоединиться к операции против Ирана.

 
