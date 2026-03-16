Киев отменил встречу с министрами Венгрии и Словакии по нефтепроводу «Дружбы»

Киев в последний момент отменил трехстороннюю консультацию с министрами Венгрии и Словакии, в ходе которой должен был обсуждаться нефтепровод «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС, передает РИА Новости.

«Сегодня мы в Брюсселе вместе со словацкими коллегами инициировали трехстороннюю встречу (по поводу «Дружбы». — «Газета.Ru) министра энергетики Украины, министра энергетики Словакии и меня. Но она снова была отменена украинцами буквально пару минут назад», — сказал он.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на утвержденный в декабре 2025 года 20-й пакет санкций против России и на европейский кредит Украине в размере €90 млрд.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать ВСУ адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если он продолжит блокировать решение о предоставлении кредита на €90 млрд для Украины. Орбан позднее заявил, что ему и членам его семьи поступают угрозы от украинцев.

Ранее Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».