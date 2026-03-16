На Украине рассказали, когда Киев сможет наладить отношения с Венгрией

Тарас Качка: у Украины почти нет разногласий с Венгрией

Отношения Украины с Венгрией могут наладиться после парламентских выборов, которые состоятся в апреле 2026 года. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Завершение выборов поменяет условия работы. Парламентская кампания — это эмоции, реклама, агитация. Любое взаимодействие с Украиной используется для агитации. Закончатся эти выборы — и будет нормальная работа правительств. Кто бы ни выиграл — это демократия. И в условиях нормальной работы правительств найти решение возможно», — подчеркнул он.

Качка отметил, что у Украины с Венгрией «нет разногласий» почти ни по каким вопросам, кроме закупок Венгрией российской нефти. Однако он подчеркнул, что и Украина, и Европа в целом выступают за отказ от российской нефти.

«Есть рациональные решения на все эти вещи. То есть это вполне нормальная история. Так же у нас было и с Польшей. Мы ждали завершения выборов, чтобы наладить некоторые вещи», — сказал Качка.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на утвержденный в декабре 2025 года 20-й пакет санкций против России и на европейский кредит Украине в размере €90 млрд.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать ВСУ адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если он продолжит блокировать решение о предоставлении кредита на €90 млрд для Украины. Также 11 марта Орбан рассказал, что ему самому, а также его детям и внукам поступают угрозы от украинцев.



Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет колонией Украины.