Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Украине рассказали, когда Киев сможет наладить отношения с Венгрией

Тарас Качка: у Украины почти нет разногласий с Венгрией
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Отношения Украины с Венгрией могут наладиться после парламентских выборов, которые состоятся в апреле 2026 года. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Тарас Качка рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Завершение выборов поменяет условия работы. Парламентская кампания — это эмоции, реклама, агитация. Любое взаимодействие с Украиной используется для агитации. Закончатся эти выборы — и будет нормальная работа правительств. Кто бы ни выиграл — это демократия. И в условиях нормальной работы правительств найти решение возможно», — подчеркнул он.

Качка отметил, что у Украины с Венгрией «нет разногласий» почти ни по каким вопросам, кроме закупок Венгрией российской нефти. Однако он подчеркнул, что и Украина, и Европа в целом выступают за отказ от российской нефти.

«Есть рациональные решения на все эти вещи. То есть это вполне нормальная история. Так же у нас было и с Польшей. Мы ждали завершения выборов, чтобы наладить некоторые вещи», — сказал Качка.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на утвержденный в декабре 2025 года 20-й пакет санкций против России и на европейский кредит Украине в размере €90 млрд.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать ВСУ адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если он продолжит блокировать решение о предоставлении кредита на €90 млрд для Украины. Также 11 марта Орбан рассказал, что ему самому, а также его детям и внукам поступают угрозы от украинцев.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет колонией Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
