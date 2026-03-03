Лавров заявил, что США примеряют для Кубы схему с Венесуэлой

США в рамках своей политики по контролю других государств могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой. Такое мнение высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом, передает РИА Новости.

Он рассказал, что госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами допустил вариант, согласно которому США будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь, по его словам, аналогичную схему примеряют для Кубы.

«И, наверное, это не конец», — считает Лавров.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что следующей целью США после Ирана будет Куба.

В конце февраля президент США Дональд Трамп не исключил «дружественного захвата Кубы».

Ранее Катер под флагом США пытался прорваться на Кубу.