В Иране опровергли информацию об отказе от сделки с США

Спикер МИД Бакаи опроверг заявления об отказе Ирана от сделки с США
Заявления о том, что Иран якобы отказался обсуждать сделку США в ходе прошедших ранее переговоров, являются ложью. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства страны Исмаил Бакаи, сообщает IRNA.

«То, что они говорили о переговорном процессе, утверждая, что нам было что-то сказано на последнем этапе, а мы это не приняли, является не более, чем ложью», — сказал Бакаи.

При этом он не уточнил, о чем идет речь.

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что во время первого раунда переговоров между США и Израилем представители Тегерана открыто сообщили, что имеют достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть потери среди гражданского населения. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Нетаньяху рассмеялся в ответ на вопрос о втягивании США в войну с Ираном.

 
