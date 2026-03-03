Уикофф рассказал о возможностях Ирана изготовить 11 ядерных бомб

Во время первого раунда переговоров между США и Израилем представители Тегерана открыто сообщили, что имеют достаточно обогащенного урана для создания 11 ядерных бомб. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

«На той первой встрече оба иранских переговорщика прямо заявили нам, без всякого стеснения, что у них в распоряжении 460 кг 60%-ого [обогащенного урана] и что им известно, что из него можно изготовить 11 ядерных бомб», - сказал он в эфире Fox News.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сенатор Грэм назвал цель США после Ирана.