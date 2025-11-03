Вучич заявил о «феноменальном вкладе» Сербии в безопасность Европы

Президент Сербии Александар Вучич в интервью немецкому журналу Cicero рассказал, что предложил Евросоюзу купить боеприпасы со складов республики.

«Наши склады полны боеприпасов, и мы производим их больше, чем Франция, особенно минометных снарядов», — сказал Вучич.

При этом он добавил, что не хочет выглядеть как некто, кто снабжает стороны конфликта боеприпасами. Однако президент Сербии считает, что Европа нуждается в них, поэтому предложил заключить договор купли-продажи и «взять все, что есть». Вучич считает, что «это был бы феноменальный вклад» в обеспечение европейской безопасности со стороны Белграда.

На вопрос, смогут ли страны ЕС снабжать сербскими боеприпасами Вооруженные силы Украины (ВСУ), Вучич ответил, что «покупатели могут распоряжаться ими как угодно». Официального ответа от Евросоюза по вопросу покупки боеприпасов у Сербии пока не поступило, уточнил политик.

В июне Вучич на саммите в Одессе подтвердил готовность Сербии оказывать практическую помощь Украине. В частности, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий. При этом Вучич стал единственным из 11 лидеров, участвовавших в саммите, кто отказался подписать итоговое заявление. Причиной стали положения документа, включая призыв к усилению антироссийских санкций и осуждение действий России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич ответил на вопрос «о попытке усидеть на двух стульях» в отношениях с Россией и Украиной.