Зеленский заявил, что Украина не думает о победе

Зеленский: Украина не думает о том, как победить в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией.

«Мы не думаем о том, как выиграть. Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой», — сказал он.

Накануне Зеленский заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается усталость, а также низкий боевой дух.

25 февраля президент США Дональд Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Издание Axios сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника и двух источников, знакомых с содержанием беседы, что лидер Соединенных Штатов требует скорейшего завершения конфликта.

Кроме того, по информации издания, Трамп и Зеленский обсудили возможную трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина. Киев не раз настаивал на необходимости подобной встречи для урегулирования разногласий по территориальному вопросу.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет завершить украинский конфликт до 4 июля.