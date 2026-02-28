Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский заявил, что Украина не думает о победе

Зеленский: Украина не думает о том, как победить в конфликте с Россией
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что не думает о том, как победить в конфликте с Россией.

«Мы не думаем о том, как выиграть. Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой», — сказал он.

Накануне Зеленский заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается усталость, а также низкий боевой дух.

25 февраля президент США Дональд Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Издание Axios сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника и двух источников, знакомых с содержанием беседы, что лидер Соединенных Штатов требует скорейшего завершения конфликта.

Кроме того, по информации издания, Трамп и Зеленский обсудили возможную трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина. Киев не раз настаивал на необходимости подобной встречи для урегулирования разногласий по территориальному вопросу.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет завершить украинский конфликт до 4 июля.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!