Украине предрекли рост цен на продукты из-за подорожания топлива

На Украине на 10% могут подорожать продукты из-за роста цен на топливо

На Украине продукты могут подорожать примерно на 10% в связи с ростом цен на топливо. Об этом заявил исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли в комментарии УНИАН.

По его словам, проблема кроется в росте стоимости логистики. За последнюю неделю дизель и удобрения резко подорожали.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в Европе выросли цены на топливо, а в России нет. Он отметил, что в РФ хорошо работает отлаженная система по контролю за ценами. По словам представителя Кремля, ситуация постоянно отслеживается.

3 марта первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Газетой.Ru» исключил подорожание или возникновение дефицита топлива на российских заправках из-за войны на Ближнем Востоке.

Депутат отметил, что повышение стоимости нефти на мировых рынках означает для российского государства увеличение доходов федерального бюджета.

Ранее в ФАС оценили ситуацию на топливном рынке в России.