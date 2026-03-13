Глава «Росатома» сообщил, что Путин погружен в ситуацию на АЭС в Иране

Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер» в Иране

Президент России Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер» в Иране. Об этом журналистам сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Подчеркну, что глубоко в этой теме находится президент Российской Федерации», — сказал он, отметив, что Путину регулярно докладывают о положении дел с точки зрения безопасности людей на площадке, эвакуации, а также о перспективах развития строительных процессов.

Ранее «Росатом» на фоне военной операции США и Израиля против Исламской Республики официально объявил о полной остановке строительных работ на электростанции из-за боевых действий в регионе. 3 марта сотрудников корпорации начали эвакуировать с этой АЭС.

9 марта Лихачев заявил, что Путин не просто держит ситуацию на контроле, а лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности российских сотрудников «Бушера».

Ранее глава «Росатома» рассказал о планах по строительству новых блоков АЭС «Бушер».