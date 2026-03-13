Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава «Росатома» сообщил, что Путин погружен в ситуацию на АЭС в Иране

Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер» в Иране
Raheb Homavandi/Reuters

Президент России Владимир Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер» в Иране. Об этом журналистам сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Подчеркну, что глубоко в этой теме находится президент Российской Федерации», — сказал он, отметив, что Путину регулярно докладывают о положении дел с точки зрения безопасности людей на площадке, эвакуации, а также о перспективах развития строительных процессов.

Ранее «Росатом» на фоне военной операции США и Израиля против Исламской Республики официально объявил о полной остановке строительных работ на электростанции из-за боевых действий в регионе. 3 марта сотрудников корпорации начали эвакуировать с этой АЭС.

9 марта Лихачев заявил, что Путин не просто держит ситуацию на контроле, а лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности российских сотрудников «Бушера».

Ранее глава «Росатома» рассказал о планах по строительству новых блоков АЭС «Бушер».

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!