СМИ рассказали о возможном расколе в Белом доме из-за молчания Вэнса по Ирану

FT: молчание Вэнса по операции в Иране вызвало вопросы об их расколе с Трампом
Aaron Schwartz - Pool via CNP/Global Look Press

Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса с момента начала военной операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне и спровоцировало вопросы о возможном расколе в их отношениях с главой Белого дома. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании», — говорится в материале.

Отмечается, что молчание вице-президента привлекло заметили из-за того, что ранее он активно вел соцсети и был яростным защитником президента США Дональда Трампа. Теперь же в Вашингтоне задаются вопросами о возможном расколе в его отношениях с Трампом.

Через несколько дней после начала военной операции США против Ирана Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News заявил, что действия США в отношении Ирана не являются повторением вторжений в Афганистан или Ирак. По его словам, о долголетнем конфликте речь не идет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД Ирана предостерегли европейские страны от вступления в войну.

 
