Bloomberg сообщил о расколе среди сторонников Трампа из-за иранской операции

Совместная операция США и Израиля против Ирана и ее влияние на американскую экономику вызвали серьезные разногласия внутри движения MAGA, объединяющего сторонников президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ряд видных фигур, включая журналистов Такера Карлсона и Мегин Келли, а также экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, обвинили Трампа в нарушении предвыборного обещания не начинать новые войны. Как отметил конгрессмен Томас Масси, участники движения MAGA разделились примерно поровну в оценке внешней политики американского лидера.

В Bloomberg отметили, что разногласия наблюдаются и в самом руководстве США. Журналисты обратили внимание, что вице-президент страны Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и сам Трамп дают разные объяснения атакам на Иран. В команде Трампа опасаются, что из-за конфликта в Иране республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей в ноябре.

До этого корреспондент газеты The New York Times Тайлер Пейджер, освещающий события в Белом доме, заявил, что Трамп поставил на кон судьбу своего президентства, начав военную операцию против Ирана. По словам журналиста, глава Белого дома нарушил свое предвыборное обещание положить конец войнам, а не начинать их, и «вверг США в то, что станет самым масштабным конфликтом со времен вторжения в Ирак в 2003 году».

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.