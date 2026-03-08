Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Bloomberg сообщил о расколе среди сторонников Трампа из-за иранской операции

Bloomberg: в движении сторонников Трампа MAGA произошел раскол из-за Ирана
Denis Balibouse/Reuters

Совместная операция США и Израиля против Ирана и ее влияние на американскую экономику вызвали серьезные разногласия внутри движения MAGA, объединяющего сторонников президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ряд видных фигур, включая журналистов Такера Карлсона и Мегин Келли, а также экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, обвинили Трампа в нарушении предвыборного обещания не начинать новые войны. Как отметил конгрессмен Томас Масси, участники движения MAGA разделились примерно поровну в оценке внешней политики американского лидера.

В Bloomberg отметили, что разногласия наблюдаются и в самом руководстве США. Журналисты обратили внимание, что вице-президент страны Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и сам Трамп дают разные объяснения атакам на Иран. В команде Трампа опасаются, что из-за конфликта в Иране республиканцы могут потерять контроль над Палатой представителей в ноябре.

До этого корреспондент газеты The New York Times Тайлер Пейджер, освещающий события в Белом доме, заявил, что Трамп поставил на кон судьбу своего президентства, начав военную операцию против Ирана. По словам журналиста, глава Белого дома нарушил свое предвыборное обещание положить конец войнам, а не начинать их, и «вверг США в то, что станет самым масштабным конфликтом со времен вторжения в Ирак в 2003 году».

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!