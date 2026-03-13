Лукашенко заявил, что у США и Израиля «ничего не получилось»

Лукашенко: США и Израиль не добились своих целей в Иране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что США и Израиль при атаке на Иран не добились своих целей. Слова главы государства передает агентство БелТА.

«Иран — это огромная страна, горные массивы. Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить [президенту США Дональду] Трампу: «Вот такая ситуация, что будем делать?» Приехали, ружье в руки, вперед... Что получилось? А ничего», — сказал он.

По словам Лукашенко, американская сторона и еврейское государство хотели выполнения 4-5 пунктов, включая свержение власти, уничтожение ядерных объектов и отказ Тегерана от создания ядерного оружия. Но «ничего не получилось», повторил политик.

В начале марта белорусский лидер заявлял, что нападение на Исламскую Республику неприемлемо. По словам политика, произошедшее в особенности недопустимо в связи с тем, что в результате атаки жизни лишились мирные жители, и прежде всего дети.

10 марта российский и иранский лидеры Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Пезешкиан поблагодарил главу РФ за позицию в поддержку Исламской Республики на фоне военной кампании США и Израиля.

