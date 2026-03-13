Трамп анонсировал «очень мощные удары» по Ирану

Трамп: США на следующей неделе нанесут очень мощные удары по Ирану

Соединенные Штаты намерены на следующей неделе нанести «очень мощные удары» по территории Ирана. Об этом в ходе интервью для телеканала Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели», — рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что Исламской Республике уже был нанесен значительный урон. По мнению хозяина Белого дома, у Ирана «уйдут годы», чтобы восстановить разрушенные здания и инфраструктуру.

13 марта портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент США «воодушевлен» продолжать конфликт с Ираном еще «как минимум» три-четыре недели. Американский лидер планирует за это время ослабить Корпус стражей исламской революции (КСИР) настолько, чтобы жители Ирана получили «дополнительный импульс» для свержения режима, говорится в статье.

10 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Пресс-служба Кремля заявила, что главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе начатую США и Израилем военную операцию. Российский лидер во время беседы подтвердил принципиальную позицию по поддержке скорейшей деэскалации конфликта.

Ранее в США допустили, что Путин и Трамп могут заключить сделку по Ирану и Украине.