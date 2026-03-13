Эксперт: России есть смысл продолжать диалог с США, но с одним «но»

Судя по тому, что США в спешном порядке организовали телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по поводу ситуации на Ближнем Востоке, Вашингтон явно был в «позиции просящего». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.

На этом фоне, по его словам, Москва занимает более выгодную позицию в переговорах по Украине. При этом продолжать диалог с США следует только с оговоркой, считает эксперт.

«Если американцы действительно делают что-то для того, чтобы пойти нам на уступки, для того, чтобы сохранить дух Анкориджа, <...> то тогда действительно имеет смысл разговаривать. Просто идти на односторонние уступки, как мы это неоднократно делали в 1990-е годы или в начале 2000-х годов, конечно, не имеет смысла», — сказал Бобров.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор длился около часа.

Как пишет немецкое издание Berliner Zeitung, Трамп во время разговора с Путиным, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран.

Ранее стали известны планы Трампа по прекращению иранского конфликта.