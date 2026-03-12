Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Стали известны планы Трампа по прекращению иранского конфликта

Axios: Трамп не намерен прекращать конфликт в Иране в ближайшие 2-3 недели
Nathan Howard/Reuters

Военная операция США в Иране не закончится в ближайшие недели. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Израильские официальные лица сообщили, что у них сложилось впечатление, что Трамп не планирует прекращать войну в ближайшие две-три недели», — отмечается в сообщении.

Однако они не исключили и тот вариант, что президент США Дональд Трамп примет внезапное решение, если посчитает, что Америка достигла свои цели.

Еще одни источники в Израиле заметили, что американский лидер в последнее время ведет себя неоднозначно и уклончиво в вопросах, касающихся Ближнего Востока.

До этого Трамп заявлял, что операция против Ирана закончится тогда, когда он примет такое решение, отметив, что в республике «практически не осталось целей для ударов».

9 марта президент США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит ракетные удары и запускает беспилотники по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране назвали Трампа «самим сатаной» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!