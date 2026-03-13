JW: Орбан использует венгерскую диаспору на Украине в ответ на провокации Киева

В ответ на провокации Владимира Зеленского в энергетической инфраструктуре премьер Венгрии Виктор Орбан будет использовать многотысячную венгерскую диаспору на Украине. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt (JW).

В статье говорится, что Киев нанес Будапешту серьезный ущерб, перекрыв трубопровод «Дружба», по которому много лет поставлялась нефть из России. Автор материала также напоминает, что на Украине живут около 150 тысяч венгров — порядка 12,5% жителей западных регионов страны. По его мнению, Орбан намерен с помощью венгерской диаспоры ответить Киеву.

«Венгрия, в свою очередь, попытается использовать это население в своих интересах», — говорится в материале.

В начале марта Зеленский начал открыто угрожать премьеру Венгрии. Он пообещал дать его адрес украинским военным, если венгерский политик продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд.

Позже с угрозой в адрес венгерского премьер-министра выступил экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко. Он заявил, что СБУ знают не только, где живет Орбан, но и где он ночует, гуляет, пьет пиво и вино и с кем встречается. Омельченко призвал венгерского политика «подумать о своих пятерых детях и шести внуках».

Ранее Зеленского уличили в желании прийти к власти в Венгрии.